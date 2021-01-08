خاص- رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يعلن سلبية مسحة محمد هاني وتعافيه من فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، تعافي محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.











وقال رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة إن نتيجة المسحة الطبية لمحمد هاني جاءت سلبية الحمد لله.











وأشار رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إلى أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية له سلبية.









ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.