معدل البطالة بمنطقة اليورو ينخفض بشكل مفاجئ في نوفمبر

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر

انخفض معدل البطالة بمنطقة اليورو على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، بيد أن ارتفاع للشباب وعودة قيود فيروس كورونا ربما تعنيان أن التحسن قصير الأمد.
 
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الجمعة إن معدل البطالة انخفض إلى 8.3% في نوفمبر تشرين الثاني من 8.4% في أكتوبر تشرين الأول. كان خبراء اقتصاد

استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 8.5%. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2019، بلغ المعدل 7.4%.
 
ومقارنة مع أكتوبر تشرين الأول، انخفض عدد العاطلين عن العمل 172 ألفا في منطقة اليورو على الرغم من أنه مرتفع 1.425 مليون مقارنة مع مستواه قبل عام.
 
وعلى النقيض من التحسن للسكان العاملين ككل، زاد معدل البطالة للشبان الأقل من 25 عاما إلى 18.4% في نوفمبر تشرين الثاني من 18.0% في أكتوبر تشرين الأول.

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