المستثمرون يقبلون على أسواق النقد والذهب مع انحسار حيوية الأسهم





أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من Bank Of America أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلا.

وقال Bank Of America إن صناديق النقد شهدت تدفق 29.1 مليار دولار وإن الذهب جذب 1.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر دخول للتدفقات منذ أغسطس آب في أسبوع ينتهي يوم الأربعاء.

وقال Bank Of America إن "اتجاهات تدفق المكاسب" في 2020 تسربت إلى 2021 وأوصى ببيع الأسهم على خلفية أسعار بدأت تزيد فوق القيمة الحقيقة ومراكز تتسم "بالجشع".

وسجلت صناديق الأسهم العالمية دخول تدفقات بقيمة 11.2 مليار دولار مدفوعة في الأساس بسحب المستثمرين الأمريكيين 1.6 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أول نزوح للتدفقات في 16 أسبوعا.