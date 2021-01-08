من بيروت "لمّي ولادك يلّا" إلى "الإمارة زايد مجدها"

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي



أطلقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عبر قناة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي روبير نخل برنامج منصات أغنية جديدة بكلمات الشاعر نفسه، روجيه فغالي لتحيي الجمهور الإماراتي الذي يتحضر لحفل كرم. "الإمارة الزايد مجدها" أغنية حبكها لبنانيون: كلمات روجيه فغالي ألحان أنطوان الشعك توزيع داني حلو ميكس وماسترينغ موريس طويلة ستوديو جو بارودجيان هي عربون شكر للوطن الذي يحضن لبنانيين ولا يتأخر في مساعدة لبنان  وتقدير لحكامها .



كما قالت:"اللي بدي أحمله بصوتي هوي تحية كبيرة لكل الشعب الإماراتي واللبنانيين في الإمارات، كتحية عرفان بالجميل والحب لوطن  صنع إنجازات كثيرة، وقادر يقدم الكثير للشعب اللبناني وفاتحله قلبه.. اللي بيلفتني دائماً بهالبلد إنه ما بيحكمه حكام، كالمتعارف عليهم، هالبلد بيحكمه شقفة من قلبه، وهذا ما عودنا عله الشيخ زايد ومتوارث مع مسؤوليه اليوم بمحبتهن لهالبلد ولشعبه. من نحنا وزغار منسمع بابا زايد عن الشيخ زايد، ولما كبرنا لقيتها حقيقية من ما زرع ومن ما سلم
 كرم ستنضم إلى الإمارات العربية  في الخامس عشر من الشهر الحالي، لتشارك في حفل برعاية مومنتس إيفنت في مركز دبي التجاري  وتطلق مباشرة بصوتها اللبناني أغنيتها "زايد مجدها".
كلمات الأغنية التي أطلقت عبر قناتها على اليوتيوب 
لمّا الإمارة يكون زايد مجدها 
علّا وبناها تيحقّق وعدها 
عمّر وطن بقلوب مش بحجار 
سلّم أمانة تكمّل المشوار 
وصارت دني لا قبلها ولا بعدها 
  
علّي جبينك فوق الرّيح 
إماراتي 
خلّي كلّ الدنيي تصيح 
إماراتي 
  
من أجمل وطن بالكون 
جايي لوّن ميّة لون 
سميّتك وطني التّاني 
لكن صدقي خلّاني 
ما فرّق بين وطني وهون 
  
بن زايد هزّيت الكون 
وبالدّنيي صرت المرجع 
همّك يبقى المجد هون 
واللي مش سامع يسمع 
  
بن راشد علّي براجك 
حلّق ع حدود النّجمات 
العزّ بيركع ع دراجك 
أرضك أرض المعجزات 
  
إماراتي وخلّي ببالك 
إسمك بكتاب التاريخ 
بكرا رح تقشع حالك 
كيف سبقتن ع المرّيخ

https://youtu.be/9ev1Y9AeL1I 

https://we.tl/t-MnjBG5n5i0

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