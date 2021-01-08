محمد صفوت يشارك في الأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:18 م
البطل المصري محمد صفوت
البطل المصري محمد صفوت
الفجر الرياضي

أعلنت أندية وادى دجلة عن مشاركة البطل المصري محمد صفوت في الأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى - الجراند سلام -  والتي تقام في قطر على ملاعب مجمع خليفة الدولي الصلبة وذلك خلال الفترة من العاشر وحتى 13 يناير المقبل. ويشارك في الأدوار التأهيلية للرجال لبطولة أستراليا المفتوحة 128 لاعبا سيتأهل 16 لاعب فقط إلى الأدوار الرئيسية وتبلغ قيمة الجوائز المالية لأستراليا المفتوحة 71 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 49 مليون دولار أمريكي.

كما سيشارك اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 30 عامًا، في بطولة طوكيو للألعاب الأوليمبية، وذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب العام الماضي بعد تغلبه على مواطنه كريم مأمون في النهائي بمجموعتين للاشيء ليكون أول لاعب مصري يشارك الأولمبياد في منافسات التنس الأرضي للرجال وأيضا، حقق صفوت نتائج متميزة الموسم الماضي فمع بداية العام حقق لقب بطولة تشارلستون للتنس بأستراليا.

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