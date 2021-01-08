أردوغان يواصل استفزازته بالمتوسط.. تصادم سفينتين تركية ويونانية ببحر إيجه

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
وكالات

اصطدمت سفينة يونانية وأخرى تركية ببعضهما البعض قبالة جزيرة إيميا اليونانية في جنوب شرق بحر إيجة، يوم الأربعاء الماضي، بحسب موقع "Greek Reporter".

ووفقا لمصادر عسكرية يونانية، فإن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل ووقع في المياه الإقليمية اليونانية، مشيرة إلى أن القارب اليوناني أصيب بأضرار.

واستدعى الصيادون اليونانيون خفر السواحل في ولايتهم، الذين أرسلوا سفينتين، بينهم قارب سريع من نوع رافناف، واصل الجانب التركي الاستفزازات ، واصطدمت إحدى السفن التركية بزورق دورية يوناني وقامت بتعطيله، مما تسبب في أضرار جسيمة، كما تضررت السفينة الثانية للحرس اليوناني، بحسب موقع "EfSyn".

ووصفت اليونان الاصطدام بأنه "مضايقة" وقالت إن سفينتها كانت تؤدي خدمة دورية معتادة في منطقة البحر المتوسط.

يذكر أن اليونان تعتبر جزيرة إيميا جزيرة خاصة بها، والتي لم يتم التنازع عليها حتى عام 1996، جنحت سفينة شحن تركية بالقرب منها، عندما وصل خفر السواحل اليوناني للمساعدة، رفض القبطان في البداية المساعدة، مدعيا أن هذه هي المياه الإقليمية التركية، بعد فترة، أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها جزيرة تركية؛ أدى تصعيد النزاع إلى سقوط ضحايا في صفوف العسكريين من الجانبين.


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