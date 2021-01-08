محمد عبد الموجود يشارك ببطولة العالم للماسترز للجودو

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:15 م
محمد عبد الموجود
محمد عبد الموجود
الفجر الرياضي
برعاية أندية وادي دجلة، يشارك بطل الجودو الاوليمبي محمد عبد الموجود المصنف 16 على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للجودو في وزن ال 66 كجم ببطولة العالم للماسترز التي تقام بمدينة الدوحة بدولة قطر في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2021.

وتأهل اللاعب للبطولة كواحد من اعلى 32 لاعب مصنفين على مستوى العالم، والجدير بالذكر أن اللاعب محمد عبد الموجود ارتفع تصنيفه الدولي الى المركز ال 15 بعد حصولة بالميدالية الذهبية بالبطولة الافريقية للكبار للجودو.

وفي حالة فوزه ببطولة العالم للماسترز للجودو سيتقدم في تصنيفه الدولي مما يعزز مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

أخبار تهمك

"شوبير" يكشف نتيجة مسحة كورونا لنجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

رمضان صبحي يزين تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ ثلث ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

منذ أقل من ساعتين

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

01:29 م

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

10:31 ص

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

11:14 ص

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى