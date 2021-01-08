موسيماني يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحل الأهلي ضيفًا مساء اليوم الجمعة على سيراميكا كليوباترا على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني من لاعبيه ضرورة استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، بعدما تعادل الفريق في المباراة الماضية أمام وادي دجلة بدون أهداف.

كما طلب موسيماني من لاعبي الفريق الأحمر ضرورة التركيز في لقاء اليوم وبذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.

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