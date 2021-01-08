رمضان صبحي يزين تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي في لقاء الجولة السادسة من الدوري الممتاز على استاد الشرطة بالعباسية.





وجاء تشكيل بيراميدز المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي





خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد





خط الهجوم: جون أنطوي





ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:





مهدي سليمان - عبد الله بكري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - أحمد الشيخ - محمد الجباس - إبراهيم عادل



