حملات لإزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين لمنع التجمعات العشوائية بسفاجا

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تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، تنظيم حملات لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع الاستاد والشارع الخلفي والشارع الرئيسي من خلال حملة مكبرة، وذلك بهدف منع التجمعات العشوائية في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي.



أوضحت المغربي، أنه تم عمل محاضر للمخالفين بالشوارع، ورفع كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين، وتساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشارت رئيس المدينة، الي ضرورة شن الحملات المكثفة لإحكام الرقابة علي الأسواق وفض التجمعات وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.



وكلفت إدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وإدارة منظومة النظافة بتكثيف أعمال المتابعة وأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتطهير والتعقيم للشوارع والأسواق والسويقات بعد فضها باستخدام المطهرات بالنسب التى أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروسات وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وفي سياق متصل قامت المغربي بالمرور على الشوارع الرئيسيه والفرعيه للوقوف على تغطية كافه غرف المرافق العامه وأغطية الصرف الصحي لمنع انتشار الاوبئة ورفع كافه الاشغالات