أستراليا: إجراءات لمنع تفشي سلالة كورونا الجديدة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
وكالات
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة، إن الوافدين سيتعين عليهم تقديم فحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 قبل الصعود على متن الطائرة، فيما فرضت مدينة برزبين العزل العام بعد اكتشاف حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا.

وسُيمنع ما يربو على مليوني ساكن في برزبين، ثالث أكبر مدن أستراليا، من مغادرة منازلهم إلا للضرورة لثلاثة أيام بدءاً من مساء اليوم، بعد اكتشاف إصابة عاملة نظافة في أحد فنادق الحجر الصحي بالسلالة الجديدة من الفيروس التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا.

وقال موريسون إنه لم يتضح إن كانت عاملة النظافة أصيبت بالعدوى من أحد المسافرين القادمين من بريطانيا، لكن سيكون على جميع الوافدين الآن تقديم فحص يثبت خلوهم من المرض كى يتسنى لهم السفر إلى أستراليا.

وأضاف أن فرض الإغلاق في برزبين يرجع للخوف من أن تصبح السلالة الجديدة هي السلالة السائدة من الفيروس.

وسجلت أستراليا نحو 28500 إصابة بفيروس كورونا ونحو 900 وفاة، وهو ما يقل بكثير عن العديد من البلدان الأخرى، ويرجع ذلك لأسباب منها تشديد الرقابة على الحدود منذ بدء الجائحة.

ومنذ مارس الماضي أغلقت أستراليا حدودها ومنعت دخول السكان من غير المواطنين وأصحاب الإقامة الدائمة، وقصرت عدد الوافدين لها على ما يزيد بقليل عن 6 آلاف أسبوعياَ، على أن يخضع كافة القادمين لحجر صحي إجباري على نفقتهم الخاصة.

وقال موريسون إن جميع العاملين في فنادق الحجر الصحي سيخضعون لفحص يومي لكوفيد-19.

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