افتتاح مسجدين في "حوش عيسي" بالبحيرة بتكلفة 2.6 مليون جنيه (صور)

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين بمركز ومدينة حوش عيسى بتكلفة إجمالية 2 مليون و650 الف جنيه.



حيث تم افتتاح مسجد عسكر بقرية محرز الوسطي التابع للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 350 متر مربع، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و450 ألف جنيهآ ويتسع لعدد 400 مصلى، كما تم افتتاح مسجد عزبة أبوسعيد التابع للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى على مساحة 320 متر مربع، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و200 ألف جنيهآ ويتسع لعدد 600 مصلى.



حضر الافتتاح كلا من الأستاذ عبد الهادى رشوان رئيس مدينة حوش عيسي، والشيخ جمال الدين لبن مدير أوقاف حوش عيسى، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية، ثم قام الدمتور حامد عيسوي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين لأداء صلاة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "اتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الدول المتقدمه" وتناولت الخطبة ضرورة إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه، فهى من أهم القيم التى دعا إليها الاسلام وحث عليها ورغَّب فيها.



كما أكد أن هذه الصناعات والحرف هي مهنة الأنبياء والمرسلين فقد كانوا فيها خير نموذج للاجاده والإتقان، والذي لا يتقن عمله ولا يراقب الله تعالى فيه آثم بقدر ما يتسبب في ضياع الأموال وإهدار الطاقات، فهذا ومن على شاكلته لا تتسق أعمالهم مع الدين ولا الوطنية، ولا الضمير الإنساني، إذ إن عدم الإتقان بمثابة غش للمجتمع، وإهدار وتضييع لثرواته ومقدراته.



ومن جانبه أكد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.



وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، كما أشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



مشيرا إلى انه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح اكثر من 140 مسجد تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13843 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.