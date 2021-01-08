طبيب يكشف سبب عدم تدهور وضع الأطفال عند إصابتهم بكورونا (فيديو)

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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، غن ما كشفته دراسة أمريكية بشأن أن أكثر من نصف إصابات فيروس كورونا عالميا سببها مرضى لا تظهر عليهم أعراض، يؤكد على أهمية ارتداء الكمامة حتى لا تنتقل العدوى من شخص لا تظهر عليه الأعراض لآخر.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن فيروس كورونا شهد عدة تحورات جعلته أكثر انتشارا، وفرص إصابة الأطفال به أكبر، مشددا على أهمية تعليم الأطفال الإجراءات الاحترازية حتى لا يصابوا بالعدوى أو ينقلوها لغيرهم.

وأوضح أن معظم الأطفال حال إصابتهم لا تكون درجة الإصابة لهم شديدة لعدم نضوج الجهاز المناعي لهم، لافتا إلى أن الشوكة البروتينية للفيروس شهدت نحو 17 تحور، ولكن اللقاحات التي تم التوصل لها مازالت قادرة على مواجهة الفيروس.

