سعفان: حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان،  بالإعداد لجولة ميدانية جديدة لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا.
وعقد مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام مصطفي عيادة اجتماعا مع ممثلي الشركات المنفذة بالعاصمة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية  "مصلحة الأحوال المدنية"، ووزارة الإسكان، تمهيدا لبدء إطلاق المبادرة علي غرار مبادرة مدينة العلمين الجديدة .
وقال وزير القوى العاملة: إنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة علي مستوى كافة المشروعات القومية علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينا، مشيرا إلي أنه سبق البدء بتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة ، وأسفر عن حصر ما يقرب من 25 ألفا وذلك من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية"مصلحة الأحوال المدنية"، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة، وتم إصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وتسجيل مهنة العامل ببطاقة الرقم القومي.
ولفت الوزير، إلي حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.
 

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