سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

تلقت إدارة الأهلي عرضا رسميا من فريق سموحة السكندري يطلب فيه الحصول على خدمات مهاجم الفريق لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.





وأكد مصدر بالقلعة الحمراء، أن فرج عامر رئيس الفريق السكندري تقدم بعرضا رسميا لاستعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي لنهاية الموسم الجاري.





وكان صلاح موسم قد انضم الموسم الماضي لسموحة على سبيل الإعارة لموسم، وعاد مجددا للأهلي بداية الموسم الحالي بقرار من موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





ومن المنتظر أن يحسم المدرب الجنوب أفريقي موقف اللاعب من الرحيل خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يرغب صلاح في المشاركة للحفاظ على مقعده في صفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.



