ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقليوبية

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الجمعة، كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بثلاجة لحفظ السلع الغذائية، قبل طرحها على الجمهور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، بورود معلومات بحيازة مالك ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، لكميات من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

جرى تشكيل حملة مكبرة تمكنت من ضبط 2.84 طن مقطعات لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.‎

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