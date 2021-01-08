ترتيب الدوري الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
علاء خليف
تنطلق مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير الجاري، حيث ستقام مباراتي شيفيلد يونايتد مع نيوكاسل، وولفرهامبتون مع إيفرتون.


وتستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع برايتون، وأستون فيلا مع توتنهام، وتختت مباريات الجولة بمباراة أرسنال مع كريستال بالاس يوم الخميس 14 يناير.


ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة متساويًا مع مانشستر يونايتد، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي خلفه توتنهام ومانشستر سيتي ولكل منهما 29 نقطة.


وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 18:-
ليفربول 33 نقطة.
مانشستر يونايتد 33 نقطة
ليستر سيتي 32 نقطة.
توتنهام هوتسبير 29 نقطة.
مانشستر سيتي 29 نقطة.
ساوثهامبتون 29 نقطة.
إيفرتون 29 نقطة.
أستون فيلا 26 نقطة.
تشيلسي 26 نقطة.
وست هام يونايتد 26 نقطة.
آرسنال 23 نقطة.
ليدز يونايتد 23 نقطة.
وولفرهامبتون 22 نقطة.
كريستال بالاس 22 نقطة.
نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.
بيرنلي 16 نقطة.
برايتون 14 نقطة.
فولهام 11 نقطة.
وست بروميتش 8 نقاط.
شيفيلد يونايتد نقطتين.

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