مضاعفات تطارد هؤلاء.. أسرار حول إصابة الأطفال بكورونا

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يوما بعد الآخر تظهر مستجدات بشأن إصابة الأطفال بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وبدأ الرأي العام المحلي يهتم بالأمر خاصة بعد وفاة طفلين إثر إصابتهم بالوباء.



تحذير للأطفال تحت سن الخامسة

وكشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، أن غالبية الأطفال يصابون بأعراض خفيفة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الأطفال تحت سن الخامسة أكثر تعرضًا لخطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، حيث تعد التهابات الجهاز التنفسي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لدخول الأطفال إلى المستشفى.





وأوضح الباحثون أن طفلًا واحدًا من كل 130 ألف طفل قد عولج فى وحدة العناية المركزة بسبب كورونا خلال الفترة من مارس إلى يونيو، بحسب الدراسة التى نُشرت فى مجلة New England Journal of Medicine.



٦٠% من الأطفال لا تظهر عليهم الأعراض

وقال الدكتور شريف عبد العال، استشاري طب الأطفال، إن 60% من الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض، أما الذين يعانون من الالتهاب الرئوي وحساسية الصدر والربو فإنهم يكونون عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.



وأكد عبد العال، أن مرحلة الخطر تظهر عند الأطفال إذا ظهر عليهم أعراض صعوبة فى التنفس، وارتفاع شديد بدرجات الحرارة، لافتا إلى أن مناعة الطفل قوية مقارنة بالكبار.



مضاعفات تطارد الأطفال

ويقول الخبراء أن الأطفال أقل عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، إلا أن التقارير الأخيرة أشارت إلى زيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال المصابين بكورونا، ويمكن أن يتسبب فيروس كورونا في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



