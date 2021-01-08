انتشال جثمان عامل أثر إنهيار بئر بحاجر الدهسة في قنا

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انتشلت قوات الحماية المدنية بقنا، احد العاملين، بعد إنهيار بئر عليهما أثناء حفره بحاجر الدهسة بفرشوط، ويتبقى منهما رأس وقدم، أسفل الرمال، جاري البحث عنهما.



حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا بسقوط مواطنين، وانهيار بئر عليهم، بحاجر الدهسة في فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتم انتقال قوات الانفاذ والحماية المدنية، تحت اشراف العقيد هاني الاتربي، وبرئاسة النقيب علاء ديب والنقيب جمال الشافعي، لمعاينة مكان الحادث وانتشال المواطنين.



وتكثف الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.





وتمكنت قوات الانقاذ بالتنسيق مع الوحدة المحلية، من انتشال أجزاء من جثة أحمد. ع.ا، 34 عاما من عزبة هارون، وأجزاء من شخص اخر لم يتم التعرف عليه حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.