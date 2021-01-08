رئيس جهاز مدينة الشروق: الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية بتكلفة استثمارية 75 مليون جنيه

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بإنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية، كأضخم مشروع تعليمى منذ نشأة المدينة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 75 مليون جنيه، وذلك  فى إطار خطة الجهاز لتدعيم الخدمات لقاطنى المدينة وعلى رأسها المنظومة التعليمية، وتقديم مستوى متميز من التعليم.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المدرسة تم تنفيذها على طراز معمارى عصرى مميز وتقع بمركز خدمات المدينة 1، على مساحة (20ألف م2)، وتشمل (56) فصلا دراسيا،  كما تضم مكتبةً ومسرحا وغرفة موسيقى .
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم استخدام أجود مواد التشطيب فى تنفيذ مبانى المدرسة، كما شمل المشروع تنفيذ منظومة إطفاء بمشتملاتها من خزان مياه وحنفيات حريق طبقاً للمواصفات القياسية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال ويعمل بالفعل.

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