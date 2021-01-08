موقف لاكسالت من الانتقال إلى الهلال السعودي

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى مسئولو نادي الهلال السعودي الرغبة في التعاقد مع المدافع الأوروجواياني دييجو لاكسالت، لاعب نادي ميلان الإيطالي، خلال الفترة الشتوية.


وقام مسئولو الهلال السعودي، بإرسال عرضا رسميا من أجل ضم صاحب الـ 27 عاما، والمعار إلى صفوف سيلتيك الأسكتلندي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.


وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، عن تفاصيل العرض المقدم، حيث أوضح أن مدة العقد 3 أعوام، براتب سنوي قدره 3 ملايين يورو.


وأوضح أن اللاعب الأوروجواياني رفض عرض الهلال السعودي، إذ يرغب في استكمال تجربته في ملاعب أوروبا، بعدما تألق مع سيلتيك المتواجد حاليا في معسكر بمدينة دبي.

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