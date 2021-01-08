



اعرف بالخطوات.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير الدفعة الخامسة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





منحة العماله الغير منتظمة شهر يناير | يترقب المستفيدين من منحة العماله الغير منتظمة اعلان وزارة القوي العامله لتلقي الدفعة الخامسه من المنحه الرئاسيه التي امر بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للمساهمه في رفع الاعباء الاقتصاديه التي تواجه العمال المتضررين من تداعيات وباء كورونا الذي ضرب البلاد في بدايه العام الماضي حيث ادي الي اغلاق الكثير من الانشطة التجاريه والتخلي عن العمال وتقليل العدد ، الجدير بالذكر ان الحكومه المصريه تحاول ان تقوم بتوفير كل الوسائل التي تعمل علي اتاحة المعيشه الكريمة للمواطن من اجل العبور من هذه الظروف الاستثنائية .





منحة العماله الغير منتظمة شهر يناير

قامت وزارة القوي العامله بالامس بالاعلان عن قيامها خلال الايام المقبله بصرف الدفعه الخامسه من منحة العماله الغير منتظمه لجميع المستفيدين منها حيث يمكن الاستعلام عن موعد الصرف الخاص بك وفقا لطريقتين اما عن طريق تسجيل الدخول عبر الرابط الرسميلوزارة القوي العامله او ارسال رساله نصيه للخط الساخن التي اتاحته الوزارة حيث يتم ارسال الرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم عليه وسيصلك الرد بعدها ، الجدير بالذكر انه تطبيقا للاجراءات الاحترازيه التي تتخذها الحكومه قامت بتقسيم المستفيدين من المنحه الي ثلاث اقسام حتي لا تخلق تجمعات علي مكاتب البريد حيث انه من يتلقي رساله عبر هاتفه المحمول يقوم بتوجه الي المكتب التابع له في الموعد المحدد مع اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ علي سلامته وسلامة الاخرين .





خطوات الاستعلام عن منحة 500 جنيه الكترونيا

تتلخص خطوات الاستعلام عن موعد صرف المنحه للمستحقين في عدة خطوات بسيطة سنستعرضها لكم من خلال النقاط التاليه :





- تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).

- تحديد الخدمة التي تريدها.

- قم بالضغط علي ايكونة الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمة.

- قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بك.

- اضغط زر استعلام وانتظر دقيقة.



