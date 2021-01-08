تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة.. ورابط وخطوات الاستعلام

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:03 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة.. ورابط وخطوات الاستعلام

مع اقتراب موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة التي تبلغ قيمتها  500 جنيه  ، تزايد البحث بين المستفيدين الذين تمكنوا من صرف الدفعة الرابعة من المنحة التي تقدمها وزارة القوى العاملة للعمال الذين لا تشملهم مظلة التأمينات والذين  تضرروا  في أزمة كورونا، وكانت الوزارة انتهت من صرف المرحلة الأولى في 3 فعات متتالية ثم بدأت في صرف المرحلة الثانية من هذه المنحة الرئاسية، إذ تمكن  241148 مواطنا  من صرف  125 مليون و475 ألف جنيه في الدفعة الرابعة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021
وفيما يخص موعد صرف الدفعة الخامسة  ووفقا لمسئولين في وزارة القوى العاملة ، من المقرر أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع.

كما سيمتد الصرف على مدار أسبوع كامل  على أن يتم تقسيم المستحقين إلى 3 شرائح من خلال إرسال رسالة لكل مستحق بموعد وآلية الصرف الخاصة به.

كارت ميزة
ومن المقرر أن يكون صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة من خلال كارت “ميزة البنك الزراعي المصري” .

وخلال فترة صرف المنحة في المرحلة الأولى ، تم توزيع الكارت مجاناً عبر فروع البنك الزراعي

ويعتبر البنك الزراعي المصري هو البنك الوحيد في القطاع المصرفي الذي يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصري.

رابط وخطوات الاستعلام عن الدفعة الخامسة
وأمام ما شهدته محركات البحث من دخول متكرر من المواطنين لمعرفة رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، سوف نقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن المنحة وأيضا الخطوات اللازمة للاستعلام.

وتتلخص الخطوات فيما يلي:

- الذهاب إلى الموقع الخاص بمنحة العمالة الغير منتظمة.
- ثم اختيار العمالة الغير منتظمة والضغط عليه.
- بعد ذلك  يجب إدخال الرقم القومي.
- أخيرا، يجب على المستعلم الضغط على استعلام.

تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة.. ورابط وخطوات الاستعلام

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