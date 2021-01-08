جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 88 مليوناً

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
وكالات

وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 88 مليوناً و42 ألفاً و762، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

أما عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي، فوصل إلى مليون و898 ألفاً و655 على مستوى العالم.

وبحسب ما أوردته الجامعة المستقلة عبر موقعها على الإنترنت، فإن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم بأكبر عدد من الإصابات بواقع 21 مليوناً و574 ألفاً و43، تليها الهند بعشرة ملايين و413 ألفاً و417، ثم البرازيل بسبعة ملايين و961 ألفاً و673.

وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، تأتي كولومبيا بعد البرازيل مباشرة تليها الأرجنتين ثم المكسيك، في حين تتصدر روسيا الدول الأوروبية بعدها المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات.

وبالنسبة للوفيات، تعد الولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً بأكثر من 365 ألفاً تليها البرازيل بـ200 ألف و498، ثم الهند فالمكسيك وبعدها المملكة المتحدة التي تتصدر دول أوروبا بأكبر عدد من حالات الوفاة نتيجة الفيروس التاجي، وتليها إيطاليا ثم فرنسا وروسيا وإسبانيا.


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