الإمارات: إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من يوم غد السبت.

وأضاف "بالهول"، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العلا" الذي يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتابع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن "الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة".

وأوضح أنه تم "توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري".

وأكد أن "بلاده ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية".

وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

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