بورصة اليابان تسجل أعلى مستوي فى 30 عام

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر

ارتفعت الأسهم اليابانية الجمعة 8 يناير لتغلق عند أعلى مستوى في 30 عاما إذ أدت التوقعات بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات إلى إطلاق سلسلة من الرهانات على أن التضخم العالمي سيتسارع.
 
وأغلق المؤشر Nikkei القياسي مرتفعا 2.36% إلى 28139.03 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 1990، فيما قادت أسهم شركات المواد الخام والتكنولوجيا المكاسب.
 
وصعد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.57% إلى 1854.94 نقطة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2018.
 
وتلقت الأسهم العالمية دفعة كبيرة بعد أن فاز الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي القادم جو بايدن بالسيطرة على مجلس الشيوخ مما يمهد الطريق لحكومته لاستخدام إنفاق مالي كبير لتحفيز الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة.

وارتفع المؤشر Topix لشركات صناعة الآلات الكهربائية، الذي يشمل الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، 2.71 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2000.
 
وتجاوز المؤشر Nikkei المقوم بالدولار ذروته خلال الفقاعة الاقتصادية في عام 1989 ليرتفع إلى مستوى قياسي. وتقدم 193 سهما على المؤشر Nikkei مقابل تراجع 29.

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