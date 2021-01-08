البورصات الأوروبية تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ارتفعت البورصات الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما بلغ المؤشر DAX الألماني مستوى قياسيا مرتفعا على خلفية بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع وتحديثات مشجعة للأرباح من شركات صناعة الرقائق.

هذا وصعد المؤشر STOXX600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن 3% في ظل آمال بأن يعطي المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة دفعة للقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك.

وقفز المؤشر DAX الألماني 0.8% بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني.