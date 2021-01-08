غدًا.. عرض أولى حلقات برنامج "الجوكر" على قناة النهار

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر



يبدأ غدًا الجمعة 8 يناير عرض برنامج "الچوكر" على شاشة قناة النهار في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، ويعرض كل جمعة من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في أولى حلقاته المطرب عمر كمال.




برنامج "الچوكر" ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة فى مصر والعالم العربى، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب. 


ويقدم البرنامج محمود فكرى للمرة الأولى في ثوب المذيع، قادما من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت والنجمة راندا البحيرى والممثل الشاب تيام مصطفى قمر والمطرب عمر كمال.




جدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج هادى عادل، وهى شركة رائدة فى مجال الدعايا والإعلان، وقد عرض البرنامج في عرضه الأول والحصري علي منصة WATCH iT.

أخبار تهمك

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 13 ساعة

تعثر مفاوضات تجديد عقد نجم ليفربول

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الوصل الإماراتي يسعى لضم جناح الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ ساعتين

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد المحمدي

منذ ساعة و 9 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية

منذ 43 دقيقة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

11:14 ص

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية

12:31 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى