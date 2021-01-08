ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات الألمانية في نوفمبر

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي الألماني والصادرات في نوفمبر تشرين الثاني، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن قطاع الصناعات التحويلية المعتمد على التصدير منح قوة دفع لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من السنة.
 
وزاد الناتج الصناعي 0.9% على أساس شهري وارتفعت الصادرات 2.2 بالمئة وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يرتفع فيه الإنتاج والصادرات بعد إجراءات عزل عام في مارس آذار وأبريل نيسان تهدف لاحتواء أول موجة من جائحة فيروس كورونا.

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