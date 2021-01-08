لإجراء فحوصات طبية.. رئيس الوزراء السوداني في الإمارات

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
وكالات

توجه عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء فحوصات طبية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الجمعة، فإن حمدوك سافر أمس الخميس إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء فحوصات طبية لم تعلن عن طبيعتها.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني إن حمدوك توجه، الخميس، إلى دولة الإمارات، في زيارة غير رسمية تمتد لبضعة أيام، لإجراء فحوصات طبية روتينية. 

وأوضح البيان إلى أن حمدوك ترأس أمس جلسة مطولة لمجلس الوزراء، ناقشت الموازنة العامة للدولة للعام 2021، وتناولت عددا من المواضيع.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني كان قد أجرى أول أمس مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، والذي قام بزيارة إلى السودان خلال الأيام الماضية.

ولم يورد البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد عودة حمدوك، ،و تضمن جدول أعماله أي لقاءات مع مسئولين أو ما شابه.

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