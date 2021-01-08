الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:00 م
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
حددت لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تجديد عقد نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، فإن الأهلي سيجدد عقد مهاجمه محمد شريف، خلال الفترة الجارية.

وكشف المصدر أن هناك جلسة مع محمد شريف ستكون خلال الفترة المقبلة، قد تكون قبل المونديال إذا سمحت الظروف أو عقب مونديال الأندية الذي يُقام بالدوحة خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة قوية داخل إدارة الأهلي في تجديد عقد محمد شريف خاصة أنه من العناصر الهامة داخل الفريق وأثبت كفاءة كبيرة ويستحق البقاء في القلعة الحمراء.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي في عام 2022، حيث تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب من وادي دجلة في يناير 2018 بعقد لمدة 4 سنوات ونصف.

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