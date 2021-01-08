أياكس يضم مهاجم وست هام يونايتد

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن أياكس أمستردام متصدر دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم سيباستيان ألير لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وبهذا يعود ألير (26 عاما) المولود في فرنسا إلى الدوري الهولندي حيث سبق وأحرز 51 هدفاً مع فريق أوتريخت ما بين 2014 و2017 وأيضاً يجدد العلاقة مع إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الحالي الذي عمل تحت قيادته عندما كان مدرباً لأوتريخت.

وكان ألير الذي يلعب لمنتخب كوت ديفوار انضم إلى وست هام يونايتد قادماً من إينتراخت فرانكفورت الألماني في 2019.

وأحرز 13 هدفاً في 41 مباراة مع النادي اللندني من بينهم ثلاثة أهداف خلال الموسم الحالي.

وسيكون بوسع ألير اللعب في صفوف فريقه الجديد في مواجهة قمة البطولة مع أيندهوفن بعد غد الأحد.

وقال ألير عبر تلفزيون أياكس: "حلمي هو اللعب وهز الشباك يوم الأحد، في هذا النادي يمكنني المنافسة في دوري أبطال أوروبا والتنافس على الألقاب في كل موسم وتناسبني عقلية الفوز السائدة في صفوف النادي".

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وست هام هالير اياكس

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