هوفمان: يمكننا إقصاء مانشستر سيتي من دوري الأبطال

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:31 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
كشف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوناس هوفمان، عن فرص فريقه للتأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال هوفمان في مقابلة لصحيفة راينيتشه بوست نشرتها اليوم الجمعة: "قلنا قبل دور المجموعات إننا نتطلع إلى التأهل، رغم الأسماء الكبيرة (التي تنافست مع الفريق في المجموعة نفسها)، والآن نتطلع إلى التأهل، رغم أن منافسنا هو مانشستر سيتي، هدفنا هو التأهل لدور الثمانية".

وقبل انطلاق دور المجموعات، كان مونشنغلادباخ يبدو الفريق الأقل حظاً للتأهل من المجموعة الثانية التي تضم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني، لكنه نجح في التأهل برفقة ريال مدريد.
ويستضيف بروسيا مونشنغلادباخ فريق مانشستر سيتي ذهاباً في 24 فبراير المقبل ثم يحل ضيفاً عليه في مباراة الإياب في 16 مارس.

ورغم أن مونشنغلادباخ يحتل المركز السابع في الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد 14 مرحلة من بداية المسابقة، يرى هوفمان أن فريقه لديه فرصة جيدة لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وقال هوفمان: "رأيتم في الموسم الماضي أنه بمجرد أن نحقق انطلاقة، يمكننا الفوز بعدة مباريات متتالية، والآن نحاول تقليص الفارق مع فرق المقدمة تدريجياً"، لكنه اعترف في الوقت نفسه: "نفتقد بعض النقاط".

وتجدر الإشارة إلى أن مونشنغلادباخ كان يحتل صدارة "بوندسليغا" في هذه المرحلة من المسابقة في الموسم الماضي، برصيد يزيد عن رصيده الحالي بفارق عشر نقاط.

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هوفمان مانشستر سيتي رياضة اخبار الرياضة

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