سعفان يتابع مستحقات وتعويضات المتوفي في حادث "العمرة" بتبوك بالسعودية

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:09 م
إسماعيل منطاوي
 
وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، بمتابعة مستحقات وتعويضات المواطن المصري المتوفى هشام رجب رشدي، الذي لقي حتفه اثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل علي الطريق " في محافظة تبوك في طريقها إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أشار  فيه إلي أن جاري التواصل مع جهة العمل التي يعمل بها المتوفى هشام رجب رشدي (عامل مطعم)  لتحديد مستحقاته التعويض اللازم لإرسالها إلي ورثته.
 
يذكر أن الحادث توفي فيه ثلاث مصريين وخمسة عشر مصابًا من المصريين اثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل علي الطريق" وكانت الحافلة متجهة من محافظة تبوك إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن طريق الجهراء بعد "تيماء" بسبعين كيلومتراً، وفي أثناء السير تصادمت الحافلة بجمل مما أدي إلي انقلاب الحافلة ، وتم إخراج المصابين من الحافلة ونتج عن الحادث ثلاث وفيات هم :الطفل حازم هشام رجب رشدي 4 أعوام، ووالده هشام رجب رشدي 30عامًا، وياسمين حامد عبد الهادي 26عامًا، وإصابة 16 أخرين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتم تحويلهم إلي مستشفى "تيماء" العام وتم تحويل الطفلة أشرقت أحمد السيد من مستشفى تيماء العام إلي مستشفى الملك خالد العام بتبوك بقسم العناية المركزة وحالتها الآن مستقرة،  وقد تم شحن الجثامين الثلاثة إلى مصر.


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