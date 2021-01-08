عالم مصري بسويسرا يكشف تفاصيل حصوله على جائزة أفضل الأبحاث الممثلة لعام 2020

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علق الدكتور هيثم شعبان باحث بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بلوزان، على حصوله على أفضل بحث علمي لعام 2020، في أبحاث الجينوم؛ موضحًا أن الجينوم هو علم المادة الوراثية وعبارة عن كل الـDNA الموجود في الخلية البشرية، والتي تكون عبارة عن مادة تحمل كل العوامل الوراثية وتتمركز معظمها في نواة الخلية، فيها الجينات التي تتحكم في الخصائص البشرية.



وأضاف "شعبان" خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "دراستي مبنية على تطوير التكنولوجيا فأنا أحاول التوصل إلى طرق جديدة لفهم عملية تنظيم الجينوم وهي معقدة للغاية، إذ أن طول الجينوم بالجسم البشري يبلغ 2 متر ويجرى وضعه في 5 أو 10 ميكرو بما يقل عن حجمه بـ1000 مرة، وبالتالي فنحن في حاجة إلى دراسة هذا التنظيم".



وتابع: "قبل ذلك كنا نرى أجزاءً من الجينوم ولكن لخلايا ميتة، وهو ما لم يكن يجعلنا نتمكن من رؤية تفاصيل كثيرة لأن الخلايا الميتة تفتقد إلى الحيوية، لكن الجديد الذي قدمته أننا عملنا على كل الـDNA في الخلايا الحية وبدقة متناهية جدًا".



وأوضح، أن جسم الإنسان فيه نحو 40 تريليون خلية، أما تقنيته فإنها تمكن الباحثين من فحص الخلية الواحدة، ثم رؤية ما بداخل هذه الخلية بتقنية النانوميتر لرصد الجينوم وهو ما يتيح إمكانية التفرقة بين كل جين وآخر، كما أن طريقته تعتمد على ميكروسكوب بسيط وطريقة رياضية متطورة جدًا يمكنها حساب كل هذه الامور بتكلفة بسيطة وبسرعة ودون قتل الخلايا او استخدام أجهزة معقدة، لذلك فإن مجلة "جينوم بيولوجي" اختارت هذا البحث من ضمن أفضل الأبحاث في آخر 20 عاما.



وواصل: "عملنا على اكتشاف خلايا سرطان الثدي للمرأة والآن فإننا نعمل مع زميل في جامعة أكسفورد على رصد الأمراض الجينية في مراحل مبكرة، وأعمل مع عالم آخر في النمسا على رصد خلايا مصابي أمراض الزهايمر لتدشين قاعدة بيانات واكتشاف شكل الجينوم في الخلايا السليمة والمريضة، وعندها يمكننا ان نرصد الخلل الجيني".

