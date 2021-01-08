بعد إهدائها أغنية زايد مجدها للإمارات.. سفير لبنان يوجه الشكر لنجوى كرم

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر


توجّه سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن برسالة شكر إلى شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وذلك بعد إصدارها أغنية "زايد مجدها" كإهداها منها إلى حكام وشعب الإمارات قبيل حفلتها المنتظرة فيها.

وكتب دندن عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "شكراً لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم التي عبّرت خير تعبير عن لسان حال اللبنانيين الأوفياء لأشقائهم العرب عامّة والإماراتيين خاصةً، أبناء الشيخ زايد طيّب الله ثراه".

ومن جانبها ردّت نجوى قائلة: "الشعب اللبناني شعب الوفا والمحبة، وهيدي رسالة الفنان. لا شكر على واجب سعادة السفير".

الأغنية حملت توقيع الشاعر روجيه فغالي، الملحن أنطوان الشعك والموزع داني حلو، ومن كلماتها "لمّا الإمارة يكون زايد مجدها علّا وبناها تيحقّق وعدها عمّر وطن بقلوب مش بحجار
سلّم أمانة تكمّل المشوار وصارت دني لا قبلها ولا بعدها
علّي جبينك فوق الرّيح إماراتي خلّي كلّ الدنيي تصيح.

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