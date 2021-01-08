8 سيارات إطفاء لإخماد حريقاً إندلع في مصنع للزيوت والشحوم بجوار محطة كهرباء الكريمات

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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في مصنع للزيوت والشحوم بجوار محطة كهرباء الكريمات، بمركز أطفيح جنوب الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إحدى المنشآت بطريق الكريمات الصحراوي.







ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين إندلاع النيران مصنع زيوت وشحوم، بجوار محطة كهرباء الكريمات، بمركز أطفيح.







وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وعززت وزارة الكهرباء بسيارتي إطفاء.





وكشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أن المصنع على مساحة 2000 مترا، ملك "كمال.ع. م" 62 سنة، وحاصرت القوات ألسنة اللهب في مساحة 800 مترًا.





وبينت التحريات أن المصنع يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة وتحويلها إلى شحوم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.







وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.