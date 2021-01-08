أوقاف القليوبية: حملات متابعة على المساجد للوقوف على انضباطها بالإجراءات الاحترازية

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أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على استمرار حملات المتابعة للمساجد، للوقوف على انضباطها ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لاستمرار أداء الصلاة بها.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه جرى تشكيل لجان برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة، وجميع أعضاء الدعوة والمتابعة بالمديرية لتفقد مساجد المحافظة.



وأوضح مدير أوقاف القليوبية، أن اللجان توجه جميع الأئمة والعمال بضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة، وذلك لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع، إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد.



وأوضح "أبو السعود"، أنه جرى توجيه الأئمة باستخدام الحكمة في توجيه المصلين للإلتزام بالضوابط الإحترازية التى من شأنها استمرار فتح المساجد، لافتا إلى أن عدم الالتزام بها من شأنه غلق المسجد فورا، مع التأكيد على عدم حدوث تصادم مع المصلين، حفاظا على الخشوع داخل المسجد.



وأضاف، أنه يتم التأكيد بكل حزم بغلق المسجد حال عدم الإلتزام بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة بكل شخص، مع بيان أن حماية المساجد قبل المساجد من صميم الدين.



واستطرد، أن أعضاء المتابعة تفقدوا عدد كبير من المساجد، وما زال المرور مستمر حتى اللحظة، مع الاستعداد الكامل لغرفة عمليات الجمعة لمراقبة إلتزام الأئمة بموضوع وزمن الخطبة وعدم السماح بالتجاوز فى هذا الشأن، حيث يأتى هذا المرور فى ظل استمرار تسجيل الإصابات اليومي للفيروس مما يدعو لضرورة التواجد المستمر من التفتيش والمتابعة للحفاظ على التباعد وعدم التكدس مع الإلتزام بضوابط الحماية التي أقرتها وزارة الصحة.



وقامت المديرية بالتحذير بأن غلق المسجد سيكون عند تجاهل وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ليصبح غلق هذه المساجد فى رقبة غير الملتزمين بتعليمات المساجد وإصراراهم على تجاهل وعدم الامتثال للضوابط الإحترازية الوقائية، مؤكدة أنها مستمرة فى متابعة جميع المساجد فى كل الاوقات وفى جميع الأيام.