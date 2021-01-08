على مساحة 2000 مترا.. تفاصيل جديدة حول إندلاع النيران داخل مصنع زيوت باطفيح

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أن مصنع الزيوت والشحوم المندلع به النيران بجوار محطة كهرباء الكريمات، على مساحة 2000 مترا، وحاصرت القوات ألسنة اللهب في مساحة 800 مترًا.


وبينت التحريات أن المصنع ملك "كمال.ع. م" 62 سنة، وجار المحاولات للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.


كان إندلع حريق هائل في مصنع زيوت وشحوم، بجوار محطة كهرباء الكريمات، بمركز أطفيح جنوب الجيزة.


وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إحدى المنشآت بطريق الكريمات الصحراوي.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين إندلاع النيران مصنع زيوت وشحوم، بجوار محطة كهرباء الكريمات، بمركز أطفيح.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وعززت وزارة الكهرباء بسيارتي إطفاء، وجار محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها، والسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر في الأرواح.

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