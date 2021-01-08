تحركات جديدة من التعليم بشأن الدراسة.. اعرفها

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم

اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الجديدة بشأن الدراسة والامتحانات، وذلك ضمن إجراءاتها التي تسير عليها بعد تعليق الدراسة حتى نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول.


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر فقط إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواعها بدء من يوم 2 يناير 2021 حتى بداية إجارة منتصف العام، والتي ستبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير 2021.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير الجارى.


شرح المناهج مستمر إلكترونيا
وقالت وزارة التربية والتعليم إن شرح المناهج مستمر عبر المنصات والقنوات بإجازة نصف العام خاصة لطلاب الثانوية العامة والشهادات، موضحة أن مقررات الفصل الدراسى الثانى سيجرى توفيرها للطلاب عبر المنصات بشكل متواصل.


وقالت الوزارة إن خطة شرح واستكمال مناهج الترم الأول لجميع الطلاب تسير بشكل طبيعى عبر المنصات والقنوات التعليمية، موضحة أنه سيتم الانتهاء من جميع مناهج الفصل الدراسى الأول الأسبوع المقبل 15 يناير الجارى بلا محذوفات.


سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني
ووضعت الوزارة عدد من السيناريوهات لاستكمال العام الدراسي وخطة العمل خلال الفصل الدراسي الثاني ومنها حضور الطلاب يومين أسبوعيًا، أو التدريس أونلاين حال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

مد فترة سداد المستحقات المالية
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة سداد المستحقات المالية للقسط الثاني لأولياء أمور المدارس الخاصة، والدولية، للعام الدراسي الحالي حتى الأول من فبراير المقبل، وأنه في حالة عدم سداد باقي القسط يتم إنذار ولي الأمر بعد 15 يوما، من التاريخ سالف الذكر.

وقالت الوزارة إنه في حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يومًا، وإذ لم يسدد فيحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب وتحويله إلى مدرسة حكومية رسمية مناظرة مع عدم منحه الشهادة الخاصة به، بعد رفع اسمه من الكشوف الخاصة بالمدرسة التي كان مقيدا بها.

ما مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول؟
وقال الدكتور طارق شوقي إن مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول متعلق بتحسن الوضع العام وانخفاض الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حال تحسن الأوضاع.

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