اندلاع حريق هائل في مصنع زيون وشحوم بجوار محطة كهرباء الكريمات

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
إندلع حريق هائل في مصنع زيوت وشحوم، بجوار محطة كهرباء الكريمات، بمركز أطفيح جنوب الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.


وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إحدى المنشآت بطريق الكريمات الصحراوي.


ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين إندلاع النيران مصنع زيوت وشحوم، بجوار محطة كهرباء الكريمات، بمركز أطفيح.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وعززت وزارة الكهرباء بسيارتي إطفاء، وجار محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها، والسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر في الأرواح.

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