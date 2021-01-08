الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

حدد نادي الزمالك اليوم، شروطه المالية لبيع اللاعب مصطفى محمد، مهاجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.









ويرغب نادي سانت إيتيان الفرنسي، في التعاقد مع اللاعب الدولي، خلال الميركاتو الشتوي.









وقال مصدر مطلع، أن إدارة الزمالك حددت مبغ 5 ملايين دولار كاش، للموافقة على بيع مصطفى محمد.









واوضح، أنه تم وضع شروط في التعاقد تضمن حصول النادي الأبيض على مليون دولار أخرى مقسمة ما بين 500 ألف دولار إذا شارك اللاعب بدوري أبطال أوروبا، و500 ألف دولار أخرى إذا أحرز عشرة أهداف أو ساهم في صناعتهم، وذلك عن كل موسم، بالإضافة إلى الحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب مرة أخرى.









ووفقا للمصدر فإن عرض النادي الفرنسي كان متوقف عند دفع ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار للحصول على خدمات اللاعب، وتم زيادة العرض بعد ذلك إلى أربعة ونصف ملايين دولار، على أن يتم سداد المبلغ على قسطين بحيث يحصل النادي الأبيض على مليونين وربع المليون دولار بعد أربعة أشهر، ومثلهم بعد عام، على أن تكون نسبة الزمالك من إعادة بيع اللاعب 10%، ويحصل الزمالك على مكافآت عبارة عن 300 ألف دولار في حالة المشاركة بدوري أبطال أوروبا و200 ألف دولار في حالة المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي.



