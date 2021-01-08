طالبة جامعية تعمل جزارة: "بساعد والدي ومش بتفرق معايا التعليقات السلبية" (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت منة الله محمد طالبة بجامعة الإسكندرية تعمل في مهنة الجزارة، إنها تعلمت المهنة بالتدريج بعدما بدأت بوزن اللحمة وانتهت بذبح الحيوانات، موضحةً: "عملت مع والدي لأنه لم ينجب أولادًا وأحببت أن أعوضه عنهم، والجميع كان متعجبًا من كوني أعمل جزارة، لكنهم تأقلموا على الأمر بعد ذلك".
وأضافت "محمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "كنت أساعد في العمل والدي منذ أن كنت في التاسعة من عمري، وهناك زبائن تطلبني خصيصًا لكي أذبح ذبائحهم".
وعن طريقة الذبح، قالت منة: "بكتف الحيوان كويس وبعدين بتعامل عادي، ومؤخرًا زملائي في الجامعة عرفوا إني بشتغل جزارة، وعمومًا أغلبية الناس على السوشيال ميديا وافقوا على عملي، لكن في ناس اعترضوا وقالوا إني بنت وازاي أعمل الحاجات دي، وأدام بساعد والدي وهو راضي مش هيفرق معايا الكلام السلبي، والشغل مش عيب ولا حرام، وناوية أكمل حتى بعد التخرج، وناوية أتعلم تسويق وإدارة عشان أمشي في المجال".
وأوضحت، أن صديقاتها تعجبن من عملها في بداية الأمر، لكن بعد ذلك اصبحن يشجعنها وصرن يشترين من عندها، لافتة إلى أنها لا تحب أكل اللحمة بسبب طبيعة عملها التي تجعلها مع الدم.

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