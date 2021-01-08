شاهد.. حسين الجسمي يتلقى الجرعةالأولى القاح كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان حسين الجسمي صورة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وظهر حسين الجسمي بالصورة أثناء تعاطيه الجرعة الأولى للقاح كورونا.

وعلق على الصورة وكتب: الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا ، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن.

وفي سياق متصل، حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 283 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي.

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".

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