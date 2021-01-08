بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح 6 طرق صحراوية

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق العلمين الصحراوي، وفتح طريق بلبيس، والطريق الدائري الاقليمي من الخطاطبة إتجاه الطريق الصحراوي والفيوم اتجاه الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.



كما أعادت فتح طريق المحور في الاتجاهين امام حركة المرور، وطريق اسيوط الغربي، وطريق الإسماعيلية حتي الكليو ٨٦ بعد تحسن في الرؤية وانقشاع الشبورة المائية الكثيفة.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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