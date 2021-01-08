الأرصاد: الطقس دافىء على القاهرة والوجه البحري والعظمى 24 (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تستمرالشبورة المائية على كل المحاور والطرق.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية وستكون الرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء سيكون الطقس باردًا ليلًا وعلى القاهرة والوجه البحري سيكون باردًا وشديد البرودة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 24 والصغرى 15
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15
دمياط العظمى 21 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11
السويس العظمى 23 والصغرى 12
العريش العظمى 21 والصغرى 11
طابا العظمى 23 والصغرى 14
سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17
الغردقة العظمى 26 والصغرى 15
الفيوم العظمى 24 والصغرى 12
بني سويف العظمى 24 الصغرى 11
المنيا العظمى 24 والصغرى 10
أسيوط العظمى 25 والصغرى 9

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