مباريات مرتقبة لناصر الفكرية ومركز شباب الخارجة وبني مزار والهنداو بالقسم الثالث



كما سيلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق مركز شباب الخارجة، في اللقاء الذي سيشهده ملعب ناصر ملوي.



ثم يواجه فريق بني مزار، فريق مركز شباب القيس، في المباراة التي سيشهدها ملعب مطاي.



في حين يستقبل فريق الوادي الجديد، فريق الوليدية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب الوادي الجديد.



ثم يلتقي، فريق الهنداو، فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب الهنداو بالداخلة.



وتم تأجيل مباراه مركز شباب مغاغه، مع فريق مركز شباب سمالوط، والتي كان المقرر لها يوم الاحد ، وذلك بعد أن أرسلت لجنه المسابقات قرار بالتاجيل، نظرا لاقامه مباراه كأس مصر في الدور التمهيدي الأول بين فريقي نادي ملوي مع مركز شباب مغاغه، الثلاثاء القادم.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- مركز شباب القيس 11 نقطة

2- مركز شباب مغاغه 10 نقاط

3 - ناصر الفكرية 9 نقاط

4 -نادي ملوي 9 نقاط

5- القوصية 8 نقاط

6- مركز شباب ناصر ملوي 8 نقاط

7- مركز شباب الخارجة 8 نقاط

8 - مركز شباب سمالوط 7 نقاط

9 - الوليدية 6 نقاط

10 - الهنداو 4 نقاط

11- بني مزار 4 نقاط

12 - الوادي الجديد بلا نقاط



تنطلق السبت في الثانيه والنصف عصرا منافسات الأسبوع السادس، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.حيث يحل فريق نادي القوصية، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.