مباريات مرتقبة لناصر الفكرية ومركز شباب الخارجة وبني مزار والهنداو بالقسم الثالث

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
سالم خليل ورجب عبد الستار
تنطلق السبت في الثانيه والنصف عصرا منافسات الأسبوع السادس، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.
حيث يحل فريق نادي القوصية، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.
كما سيلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق مركز شباب الخارجة، في اللقاء الذي سيشهده ملعب ناصر ملوي.
ثم يواجه فريق بني مزار، فريق مركز شباب القيس، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.
في حين يستقبل فريق الوادي الجديد، فريق الوليدية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب إستاد الوادي الجديد.
ثم يلتقي، فريق الهنداو، فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب الهنداو بالداخلة.
وتم تأجيل مباراه مركز شباب مغاغه، مع فريق مركز شباب سمالوط، والتي كان المقرر لها يوم الاحد القادم، وذلك بعد أن أرسلت لجنه المسابقات قرار بالتاجيل، نظرا لاقامه مباراه كأس مصر في الدور التمهيدي الأول بين فريقي نادي ملوي مع مركز شباب مغاغه، الثلاثاء القادم.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- مركز شباب القيس 11 نقطة
2- مركز شباب مغاغه 10 نقاط
3 - ناصر الفكرية 9 نقاط
4 -نادي ملوي 9 نقاط
5- القوصية 8 نقاط
6- مركز شباب ناصر ملوي 8 نقاط
7- مركز شباب الخارجة 8 نقاط
8 - مركز شباب سمالوط 7 نقاط
9 - الوليدية 6 نقاط
10 - الهنداو 4 نقاط
11- بني مزار 4 نقاط
12 - الوادي الجديد بلا نقاط

أخبار تهمك

الوصل الإماراتي يسعى لضم جناح الزمالك

منذ 39 دقيقة

حقيقة تأجيل انتخابات برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يغري نجم بايرن ميونخ

منذ 33 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ 33 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

10:31 ص

الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

09:00 ص

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى