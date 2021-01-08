الوصل الإماراتي يسعى لضم جناح الزمالك

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يرغب فريق الوصل الإماراتي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وصرح مصدر خاص في القلعة البيضاء، ان نادي الوصل الإماراتي قدم عرض رسمي إلي نادي الزمالك، يبلغ قيمته 5 ملايين دولار، من أجل الحصول على خدمات زيزو.


وأوضح المصدر: يرفض الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، رحيل زيزو في الوقت الحالي، ويدعمه في القرار مجلس الإدارة الذي يدير النادي.


ومن جانبه وافق زيزو على العرض الإماراتي، وطلب من الزمالك دراسة العرض، خاصة إنه ذو قيمة مالية كبيرة، بالإضافة لحصول اللاعب على راتب اعلي مما يتقاضاه في القلعة البيضاء.

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