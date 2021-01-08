عالم أزهري: الإتقان في العمل عبادة وطاعة لله (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير إدارة النشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإتقان في العمل عبادة وطاعة لله.

وأوضح الجندي خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الإتقان معاملة مع الله لذلك فهو عبادة، مضيفا أن الإتقان هو إتمام وإحكام الشيء على وجه الدقة والضبط والجودة بما يترتب عليه الابتكار والإبداع حتى نصل إلى ما نرجوه وهو التميز.

وتابع أن أي حضارة لا تقوم لأي جهة أو دولة إلا من خلال الإتقان لذلك فهو لازم من لوازم الحضارة، ومبدأ من مبادئها وسمة من السمات الإنسانية.

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